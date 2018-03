PYEONGCHANG, Corée, République de — Brian McKeever a écrit une page d’histoire en remportant une 14e médaille paralympique, en plus d’aider le Canada à ajouter une autre médaille d’or à sa récolte lors de la troisième journée des Jeux paralympiques de Pyeongchang, lundi.

Le Canada a maintenant récolté sept médailles en trois jours, soit trois d’or, une d’argent et trois de bronze.

Porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d’ouverture, McKeever a enrichi son palmarès en remportant la médaille d’or au 20 km hommes, catégorie déficience visuelle, en ski de fond, avec ses guides Graham Nishikawa et Russell Kennedy.

Âgé de 38 ans et originaire de Canmore, en Alberta, McKeever a surpassé la skieuse Lana Spreeman, qui avait remporté 13 médailles dans sa carrière aux Jeux paralympiques d’hiver. Il est ainsi devenu l’athlète canadien le plus décoré de l’histoire des Jeux paralympiques d’hiver.

Participant à ses cinquièmes Jeux paralympiques, McKeever compte 11 médailles d’or dans sa collection, soit trois de plus que Lauren Woolstencroft, l’athlète paralympique d’hiver canadienne qui le suit au classement des athlètes les plus décorés.

«Je n’étais pas au courant de ce record, mais c’est vraiment formidable, a dit McKeever. Je pense qu’avant tout, cela témoigne de la qualité de notre programme dans son ensemble. Il y a tellement de grands skieurs qui nous ont ouvert la voie, notamment mon frère Robin qui est maintenant notre entraîneur, et Colette Bourgonje.

«Aujourd’hui, c’est formidable de faire partie de la nouvelle génération avec Mark (Arendz), Collin Cameron et des jeunes femmes comme Emily (Young), Brittany (Hudak) et Natalie (Wilkie) qui sont prêts à prendre le flambeau. Je suis tellement heureux d’être auprès d’eux cette semaine et de les encourager.»

Lors de l’épreuve féminine de 15 km en ski de fond, Emily Young, de North Vancouver, a pris la cinquième place, suivie de près par Natalie Wilkie, de Salmon Arm, C.-B., au sixième rang.

En para-hockey sur glace, le Canada a conclu la ronde préliminaire avec une victoire de 8-0 contre la Norvège. L’équipe n’a alloué aucun but à ses trois premiers matchs et a terminé la ronde préliminaire au premier rang du groupe A.

Le Canada jouera son match de demi-finale jeudi. L’identité de son adversaire n’est toujours pas connu.

Du côté du parasnowboard, le Canada a raté le podium de justesse, alors que Michelle Salt, de Calgary, a pris le quatrième rang en snowboard cross féminin, catégorie LL1. Elle a terminé au deuxième rang de la petite finale.

Curt Minard, de Weyburn, Sask., John Leslie, d’Arnprior, Ont., et Sandrine Hamel, de Saint-Sauveur-des-Monts, sont tous tombés dans les quarts de finale de leur course respective.

En curling en fauteuil roulant, le Canada a subi ses deux premières défaites du tournoi paralympique, s’inclinant 7-5 devant la Corée du Sud en matinée et 8-1 devant la Grande-Bretagne en soirée. La fiche de l’équipe est maintenant de 3-2. Les quatre premières équipes avanceront en demi-finales après le tour préliminaire.