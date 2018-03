OTTAWA — Les milieux de terrain de l’Impact de Montréal Samuel Piette et Raheem Edwards, ainsi que leur coéquipier arrière latéral Michael Petrasso ont été rappelés par l’équipe nationale du Canada en prévision d’un match amical face à la Nouvelle-Zélande le 24 mars prochain.

Canada Soccer a dévoilé sa sélection cette rencontre lundi. L’Impact a mentionné que l’attaquant Anthony Jackson-Hamel a aussi été choisi par la sélection, mais ne pourra se joindre à l’équipe en raison d’une blessure.

L’entraîneur-chef John Herdman réunira son équipe pour un camp d’une semaine à Murcia, en Espagne alors que les joueurs commenceront à arriver de leurs clubs professionnels respectifs à partir de dimanche.

Puisque l’Impact profite d’une semaine de congé après son duel contre le Toronto FC, samedi, Piette, Edwards et Petrasso devraient être de retour avec la formation montréalaise à temps pour son match suivant, le 31 mars à Seattle.

«Ce match offre une bonne occasion d’être face à face avec les membres du programme de l’équipe nationale masculine et d’établir des bases et des liens qui aligneront le programme vers le but de performances gagnantes constantes, a affirmé Herdman, qui a été nommé entraîneur-chef de l’équipe le 8 janvier. Les joueurs croient que nous pouvons faire ceci et qu’avec le bon plan, nous pouvons réussir. Nos joueurs ont hâte de prendre cet engagement et d’atteindre des niveaux qu’ils n’ont jamais atteints auparavant.»

Il s’agira du premier match de Herdman avec l’équipe nationale masculine et il a rassemblé pour l’occasion une équipe comportant des joueurs d’expérience ainsi que de jeunes talents. Parmi les joueurs clés, on retrouve Milan Borjan, Atiba Hutchinson, Dejan Jakovic, Piette et Tosaint Ricketts, qui comptent tous plus de 35 apparitions au niveau international. On retrouve aussi dans l’équipe Scott Arfield, du Burnley FC, Cyle Larin, du Besiktas JK, et Jonathan Osorio, du Toronto FC.

L’équipe canadienne comptera aussi sur trois joueurs qui sont appelés au sein de l’équipe nationale masculine pour une première fois: le défenseur central Derek Cornelius, l’arrière Marcus Godinho et l’ailier Liam Millar. Cornelius, Godinho et Millar sont tous passés par le programme juvénile national de Canada Soccer et Millar est le plus jeune joueur de l’équipe à 18 ans.

Le match de mars sera le premier de la saison internationale 2018 du Canada et servira aux préparatifs avant le prochain cycle de qualification pour la Coupe du Monde, au Qatar en 2022.