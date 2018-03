TORONTO — Le porteur de ballon des Roughriders de la Saskatchewan Marcus Thigpen a été suspendu pour deux rencontres pour avoir violé la politique antidopage de la LCF et de l’Association des joueurs de la LCF.

Le circuit a indiqué dans un communiqué émis lundi que Thigpen a été contrôlé positif à la déhydrochlorméthyltestostérone lors d’un test aléatoire pendant la saison en novembre dernier.

Selon les règles, un joueur suspendu ne peut pas participer à un match de saison régulière ou éliminatoire. L’équipe choisit si le joueur peut participer aux autres activités, comme les entraînements et les réunions.

Thigpen sera admissible à participer aux matchs préparatoires.

«Nous sommes déçus que Marcus ait été contrôlé positif à une substance interdite, a dit l’entraîneur-chef et directeur général des Roughriders, Chris Jones, dans un communiqué. Nous avons discuté avec Marcus et la LCF pour obtenir des précisions et nous acceptons la décision de la ligue et la suspension de deux matchs. Notre organisation appuie sans réserve la politique de la LCF et de l’AJLCF contre l’utilisation de substance améliorant la performance.»

Thigpen en est à son deuxième séjour avec les Riders, après qu’il eut accepté de se joindre à leur équipe d’entraînement en septembre. S’il n’a pas eu un impact important en saison régulière, il a tout de même récolté 169 verges de gains en 15 courses et a marqué un majeur dans la victoire de 31-20 des Roughriders face au Rouge et Noir d’Ottawa en demi-finale de l’Est.