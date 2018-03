OAKLAND, Calif. — Les Athletics d’Oakland ont confirmé avoir embauché le receveur Jonathan Lucroy pour une saison et 6,5 millions $ US.

L’équipe a annoncé la nouvelle lundi et a confirmé que Lucroy avait rejoint ses coéquipiers à Mesa, en Arizona, pour le reste du camp.

Âgé de 31 ans et invité à deux reprises au match des étoiles, Lucroy a affiché une moyenne de ,265 avec six circuits et 40 points produits en 123 matchs la saison dernière avec les Rangers du Texas et les Rockies du Colorado. Ces derniers avaient acquis ses services le 30 juillet.

Pour faire une place à Lucroy dans leur formation, les Athletics ont désigné le lanceur gaucher Jairo Labourt pour assignation.