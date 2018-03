TORONTO — Trevor Moore a récolté un but et deux mentions d’aide et il a été le principal artisan d’une victoire de 4-1 des Marlies de Toronto face au Rocket de Laval lundi après-midi devant 12 034 spectateurs au Centre Air Canada.

Les Marlies ont infligé au Rocket un deuxième revers d’affilée et une quatrième défaite en cinq parties.

La formation torontoise, déjà qualifiée pour les séries éliminatoires, a aussi récolté un septième gain consécutif face aux hommes de Sylvain Lefebvre.

Le Rocket avait gagné le tout premier duel entre les deux formations, 3-2 à Toronto le 28 octobre.

Avec encore 14 parties à son calendrier, le Rocket demeure au cinquième rang de la section Nord avec 54 points, 16 derrière les Comets d’Utica. Les quatre premières formations au classement participeront aux séries éliminatoires.

Moore a ouvert la marque avec son neuvième but de la saison à 14:30 du premier vingt aux dépens de Zachary Fucale.

Il a ajouté des mentions d’aide sur le but d’Andreas Johnsson, lors d’un avantage numérique en troisième période, et sur celui de Justin Holl, inscrit dans un filet désert avec 2:48 à écouler au temps réglementaire.

Colin Greening a marqué l’autre filet des vainqueurs avec 1:08 à jouer à la première période.

Le seul but du Rocket a été l’oeuvre d’Adam Cracknell, 30 secondes après celui de Moore.

Pour Cracknell, il s’agissait d’un 23e but en saison régulière et d’un 21e dans l’uniforme du Rocket en 40 parties.

La formation lavalloise a été blanchie en quatre occasions avec l’avantage numérique et limitée à 21 tirs vers Garret Sparks.

Fucale a stoppé 26 des 29 rondelles auxquelles il a dû faire face.

Le Rocket affrontera de nouveau les Marlies mercredi soir dans le deuxième match d’une séquence de quatre à l’étranger.