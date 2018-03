ALAMEDA, Calif. — Richard Sherman a passé les sept dernières années à tourmenter les 49ers de San Francisco avec son étanche couverture et ses échanges verbaux colorés.

Il a maintenant décidé de rejoindre les rangs ennemis en signant un contrat de trois ans avec les 49ers, presque immédiatement après avoir été libéré par les Seahawks de Seattle vendredi dernier.

«C’est un peu bizarre de revêtir un nouvel uniforme. Je crois que ça va me prendre un certain moment pour m’habituer», a déclaré Sherman lundi.

L’ancien joueur vedette de Stanford effectue un retour dans la baie de San Francisco, lui qui souhaitait demeurer sur la côte ouest pour être plus près de ses parents qui habitent à Los Angeles et la famille de sa future femme qui habite à Seattle.

Le fait de demeurer dans la section Ouest de l’Association Nationale et de croiser le fer avec les Seahawks deux fois dans la saison a également ajouté une valeur à l’offre des 49ers.

«J’aime le fait de revenir au stade dans des couleurs différentes. Je vais tout faire en mon possible pour ruiner leur journée. Je veux avoir la chance de prouver et de montrer ce que je peux faire sur le terrain.»

Sherman, qui fêtera ses 30 ans un peu plus tard ce mois-ci, se remet d’une blessure au tendon d’Achille qui lui a coûté la moitié de la dernière saison. Sherman a également subi une intervention chirurgicale à la cheville durant la saison morte. Ces facteurs ont d’ailleurs contribué à la décision des Seahawks, qui ne croyaient pas qu’il valait un salaire de 13 millions US$ en 2018.

Sherman est devenu un joueur étoile à Seattle, et s’est démarqué notamment avec son attitude audacieuse et colorée. Il a connu ses meilleures saisons en 2013 et en 2014 lorsque les Seahawks se sont taillé une place au Super Bowl.

Sherman est demeuré l’un des meilleurs demis de coin lors des trois dernières saisons, pointant au deuxième rang de la NFL pour n’avoir alloué que 49,2 pour cent de passes sous sa gouverne.

Se faire rejeter de la sorte par les Seahawks n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu pour Sherman.

«Ça n’a fait que régénérer ce feu de gazoline qui a toujours brûlé un peu, a-t-il admis. J’ai simplement ajouté beaucoup de gaz sur mon feu et je l’apprécie. Je suis très reconnaissant pour cette motivation supplémentaire et cette inspiration. J’ai quelques personnes à impressionner.»

Sherman, qui a négocié lui-même son contrat, a d’abord passé plusieurs tests médicaux samedi avant de se rendre aux bureaux des 49ers pour négocier durant cinq heures. Après avoir trouvé un terrain d’entente, Sherman a appelé les Seahawks pour permettre au directeur général John Schneider d’égaler l’offre, ce qu’il a décliné.

Pro Football Talk a rapporté que Sherman obtiendrait un bonus de signature de 3 millions $, un autre bonus de 2 millions s’il passait les tests physiques le premier jour du camp d’entraînement, des bonus de performance et 2 millions en salaire pour la prochaine saison. Il recevrait également un salaire de base de 7 millions lors des deux dernières années du contrat, qui augmenterait à 8 millions s’il réussissait à se tailler une place au Pro Bowl.