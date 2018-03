RENTON, Wash. — Les Seahawks de Seattle ont conservé l’un de leurs joueurs clé en défensive en accordant un contrat de trois ans au demi de sûreté Bradley McDougald.

C’était important pour les Seahawks de ramener McDougald dans la formation après qu’il eut démontré ses habiletés et sa valeur la saison dernière en chaussant de grosses pointures. McDougald a été en mesure de remplacer Earl Thomas lorsqu’il était blessé et a bouché le trou laissé vide par Kam Chancellor, qui a raté une bonne partie de la saison en raison d’une blessure au cou.

McDougald devait devenir joueur autonome après avoir écoulé son contrat d’un an. NFL.com a rapporté que la McDougald empocherait près de 14 millions US$. Il a terminé la dernière campagne avec 67 plaqués, en plus de bloquer quatre passes.