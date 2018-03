NEW YORK — Jimmy Vesey a complété un tour du chapeau, Mats Zuccarello a fait bouger les cordages à deux reprises et les Rangers de New York ont infligé un cuisant revers de 6-3 aux Hurricanes de la Caroline, lundi soir.

Vladislav Namestnikov a complété la marque du côté des Rangers, qui ont mis un terme à une séquence de trois défaites et ont remporté leur premier match à domicile depuis le 9 février. Pavel Buchnevich et Mika Zibanejad ont chacun récolté trois mentions d’assistance.

Le gardien de but substitut Alexandar Georgiev a réalisé 41 arrêts pour obtenir sa deuxième victoire de la saison.

Teuvo Teravainen, Lee Stempniak et Victor Rask ont touché la cible pour les Hurricanes. Scott Darling, qui a connu beaucoup de difficultés à sa première saison en Caroline, a repoussé 17 tirs.

Alors que la marque était égale 3-3 en troisième période, Vesey a récupéré une rondelle laissée libre au cercle gauche des mises en jeu et a décoché un tir des poignets qui a battu Darling à 12:15.

Zuccarello a par la suite enfilé l’aiguille dans un filet désert à 17:23, son 14e but de la saison, et Vesey a complété son tour du chapeau dans une cage déserte dans la dernière minute de jeu.