COLUMBUS, Ohio — Voici cinq moments marquants du match disputé lundi soir au Nationwide Arena entre le Canadien de Montréal et les Blue Jackets de Columbus.

Un premier coup de canon!

Il a fallu moins de quatre minutes pour que Claude Julien et sa troupe n’entendent le désormais célèbre et tonitruant canon du Nationwide Arena, le premier de trois coups pendant la première période. Après avoir coupé une passe de Sonny Milano dans son territoire, Jordie Benn a complètement raté la sienne, qu’a intercepté Nick Foligno. Manoueuvrant à sa guise en zone du Tricolore, Foligno a tenté de remettre le disque à Oliver Bjorkstrand à l’embouchure gauche du filet de Charlie Lindgren, mais Benn s’est ressaisi en bloquant la passe en étirant son bâton. Sa tentative pour dégager son territoire du revers a toutefois donné sur le patin de Jacob de la Rose avant de se frayer un chemin derrière Lindgren et dans le filet. Pour Foligno, il s’agissait d’un 15e but.

La bataille des pires va aux Blue Jackets

Au début du match, le Canadien présentait le pire dossier en désavantage numérique dans la LNH à l’étranger tandis que les Blue Jackets se classaient bons derniers en avantage numérique. Les hommes de John Tortorella ont gagné la bataille des 31e… deux fois plutôt qu’une. Chaque fois, c’est le défenseur Seth Jones qui a trouvé le fond du filet, la première fois 40 secondes après le début d’une punition à Jeff Petry, la deuxième, seulement 33 secondes après que Nicolas Deslauriers eut été pris en défaut. Pour Jones, il s’agissait d’un deuxième match d’affilée avec deux buts, et de ses quatrième et cinquième à ses trois dernières rencontres. Une mauvaise nouvelle attendait les Blue Jackets plus tard en soirée, cependant, car Jones a quitté la rencontre à la suite d’une blessure au haut du corps.

Jenner profite de la nonchalance du Canadien

Après s’être forgé une priorité de deux buts pendant les 20 premières minutes de jeu, les Blue Jackets ont rapidement consolidé leur avance dès la troisième minute de jeu de la période médiane. Après avoir laissé la rondelle à Alexander Wennberg, Boone Jenner s’est facilement défait de Jacob de la Rose et marqué son huitième but de la saison en s’emparant du retour laissé devant le filet par Charlie Lindgren, qui avait stoppé la passe que venait de faire dévier Jenner.

Drouin se reprend et redonne vie au Canadien

Après avoir raté une belle occasion de marquer pendant la première période Jonathan Drouin a redonné un peu d’énergie et d’espoir au Canadien avec un peu plus de quatre minutes à jouer au deuxième vingt. Le jeu a pris naissance à la suite d’une mise en jeu à la droite de Charlie Lindgren, lorsqu’une passe du défenseur Ian Cole en direction de l’enclave a été interceptée par Paul Byron. Alors qu’il se trouvait une dizaine de pieds à l’intérieur de sa ligne bleue, Byron a servi une passe parfaite à Drouin, qui s’était faufilé derrière Cole et qui s’est rendu seul jusqu’à Sergei Bobrovsky. Le talentueux attaquant du Canadien a marqué son premier but depuis le 28 février, et son 11e de la saison, grâce à une belle feinte qui a complètement dérouté le gardien des Blue Jackets.

Bobrovsky ferme la porte en troisième

Peut-être aidés par l’absence de Seth Jones, les joueurs du Canadien ont totalement dominé la troisième période, amassant 24 tirs en direction de Sergei Bobrovsky contre seulement cinq par les Blue Jackets. Ce sont ces derniers, cependant, qui ont marqué l’unique but de l’engagement, le 5e de la saison d’Ian Cole, avec l’aide d’Alexander Wennberg avec 2:19 à jouer au temps réglementaire.