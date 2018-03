SAN JOSE, Calif. — Eric Fehr a inscrit son premier but avec les Sharks de San Jose, qui ont terminé leur série de six matchs à domicile en beauté grâce à une victoire de 5-3 sur les Red Wings de Detroit, lundi soir.

Joonas Donskoi, Kevin Labanc et Timo Meier ont également marqué pour aider les Sharks à remporter un quatrième match au SAP Center. Cette victoire a permis à la troupe de Peter DeBoer de conserver leur place au deuxième rang de la section Pacifique. Chris Tierney a ajouté un but dans un filet désert pour sceller la victoire en fin de rencontre.

Martin Jones a effectué 23 arrêts dans une décision gagnante.

Henrik Zetterberg, Trevor Daley et Gustav Nyquist ont fait mouche chez les Red Wings, qui ont encaissé un septième revers d’affilée, leur plus longue séquence de défaites de la saison. Jimmy Howard a repoussé 29 tirs.

Le but de Fehr en première période a permis aux Sharks de prendre les devants et de ne plus regarder en arrière.