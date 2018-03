PORT ST. LUCIE, Fla. — Le capitaine des Mets de New York David Wright s’absentera pendant au moins deux mois en raison de douleurs au dos et à une épaule, une situation qui ralentira encore davantage sa convalescence qui s’est étalée sur les deux dernières années, et le voltigeur étoile Yoenis Cespedes sera lui aussi à l’écart après s’être blessé à un poignet.

Les Mets ont confirmé ces informations mardi, au lendemain de la visite de Wright chez le Dr Robert Watkins à Los Angeles.

Le vétéran âgé de 35 ans a été limité à 75 rencontres en saison régulière au cours des trois dernières campagnes. Il a séjourné sur la liste des blessés du 15 avril au 24 août 2015, après s’être étiré le jarret droit, puis il a développé une sténose spinale.

Il a effectué son retour au jeu à temps pour la première conquête du championnat de la Ligue nationale des Mets depuis 2000, mais n’a pas joué pour eux depuis le 27 mai 2016.

Wright, qui a représenté la formation new-yorkaise au match des étoiles à sept reprises, doit empocher 47 millions $US au cours des trois prochaines campagnes. Les Mets ont conclu une entente avec Todd Frazier afin de pallier la perte de Wright.

Pour sa part, Cespedes, qui est âgé de 32 ans, s’est blessé au poignet droit en effectuant un élan pendant le match du 6 mars. Il devait être en uniforme mardi, mais son nom a été rayé de la formation partante.