MADRID — Andres Iniesta a le don d’élever son jeu d’un cran contre Chelsea.

Son but pendant les arrêts de jeu en demi-finales de la Ligue des Champions en 2009 demeure l’un des moments forts de sa carrière. Et il a aussi marqué contre le club londonien en demi-finales en 2012, dans une cause perdante des Catalans.

Lors du match aller du duel entre les deux équipes cette saison, Iniesta a mis la table pour le filet essentiel de Lionel Messi dans un match nul de 1-1 qui a procuré l’avantage au club espagnol à l’aube du match retour de mercredi au Camp Nou.

On ignore toutefois si Iniesta obtiendra l’opportunité de briller de nouveau contre Chelsea mercredi. Le milieu de terrain doit composer avec une blessure aux muscles ischio-jambiers de la jambe droite et sa présence est incertaine pour le match retour.

Le vétéran âgé de 33 ans a dû être remplacé en première demie du match de la Ligue espagnole contre l’Atlético Madrid le 4 mars. Il s’est pris la cuisse droite avant de s’effondrer au sol et de demander l’intervention des soigneurs à la 22e minute du match présenté au Camp Nou. Il est retourné au jeu par la suite, mais sa présence n’a duré que 10 minutes avant qu’il soit remplacé.

Iniesta devait être à l’écart du jeu pendant au moins deux semaines, mais il semble que les échéanciers aient été devancés. Il s’est entraîné avec ses coéquipiers lundi pour la première fois depuis sa blessure, complétant la séance sans afficher le moindre signe de douleur. Il était également sur la pelouse pour le dernier entraînement du club catalan mardi.

«C’est un match énorme, et tu dois être prêt à 100 pour cent pour un match comme celui-là, a déclaré l’entraîneur-chef du FC Barcelone Ernesto Valverde mardi. Nous verrons comment il se comportera lors de la dernière séance d’entraînement, et ensuite nous prendrons une décision.

«Évidemment, quand il s’agit d’un match sans lendemain, le joueur est toujours prêt à prendre des risques, a ajouté Valverde. Mais il faut évaluer l’importance du risque.»

L’entraîneur-chef de Chelsea, Antonio Conte, a mentionné que ce serait bien pour le sport si Iniesta est en mesure de jouer.

«Nous parlons d’un grand joueur. Il existe de nombreux grands joueurs, qui sont très talentueux, mais lui c’est un génie du soccer, a dit Conte. J’ignore s’il sera en uniforme, mais dans un match comme celui-ci il faut que tes meilleurs éléments soient sur le terrain, donc j’espère qu’il ne sera pas à l’écart.»

L’importance d’Iniesta pour le Barça dépasse ses exploits passés contre Chelsea.

Iniesta, le capitaine de la formation, a joué un rôle crucial dernièrement pour son club — surtout en raison des récents ratés des autres milieux de terrain de l’équipe.

«Nous savons tous ce qu’Andres peut apporter à cette équipe, tant sur le terrain qu’à titre de capitaine, a expliqué le milieu de terrain du FC Barcelone Sergio Busquets. Tu lui donnes le ballon et il sait toujours quoi faire avec. Il apporte toujours du positif sur le terrain. Nous avons un dernier entraînement et nous espérons qu’il sera prêt. C’est lui qui aura la décision finale.»

Si Iniesta ne peut jouer mercredi, alors Valverde risque d’avoir des maux de tête à lui trouver un remplaçant de qualité.