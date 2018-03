PHÉNIX — Les Cardinals de l’Arizona ont finalement trouvé leur quart-arrière.

Une source au fait de la situation a révélé que Sam Bradford et les Cardinals avaient conclu une entente d’une saison d’une valeur de 20 millions $US. Cette personne a requis l’anonymat puisque les contrats ne peuvent être rendus publics avant mercredi.

Bradford, le premier choix universel au repêchage de la NFL en 2010, est reconnu pour la puissance et la précision de son bras, mais il a été ralenti par de nombreuses blessures. Il se joint à une équipe qui était à la recherche désespérée d’un quart.

Aucun quart ne faisait partie de la formation de l’Arizona depuis l’annonce de la retraite de Carson Palmer et des départs des joueurs autonomes Drew Stanton et Blaine Gabbert.

Bradford a pris part à 80 rencontres — toutes à titre de quart partant — avec les Rams de St. Louis, les Eagles de Philadelphie et les Vikings du Minnesota. Il a complété 63 pour cent de ses passes tentées en carrière, et 72 pour cent d’entre elles au cours des deux dernières campagnes au Minnesota.

Peterson est libéré

D’autre part, les Cards ont libéré le demi-offensif Adrian Peterson après une demi-saison passée dans le désert au cours de laquelle il a connu deux matchs époustouflants et une blessure grave.

Le vétéran porteur de ballon a commencé la dernière saison avec les Saints de La Nouvelle-Orléans, mais après avoir été pratiquement écarté de la formation il a été échangé aux Cardinals.

Peterson a amassé 134 verges de gains dans une victoire contre les Buccaneers de Tampa Bay et 159 autres dans un triomphe contre les 49ers de San Francisco. En six parties, il a effectué 129 courses et récolté 448 verges de gains pour les Cards, avant d’être expédié à l’infirmerie en raison d’une blessure au cou.

Le départ de Peterson n’est pas une surprise, puisque David Johnson a soigné sa blessure et qu’il devrait occuper le poste de demi-offensif partant cette saison.

Peterson, qui fêtera son 33e anniversaire la semaine prochaine, se classe au 12e échelon de l’histoire de la NFL avec 12 276 verges de gains en carrière.