NEW YORK — Les Jets de New York ont conclu un pacte d’un an avec le quart Josh McCown, a révélé l’agent Mike McCartney sur son compte Twitter officiel mardi.

Les Jets semblaient dans la course pour l’obtention du joueur autonome Kirk Cousins, mais l’ex-quart des Redskins de Washington visitera les Vikings du Minnesota mercredi. Puisqu’il est probable que Cousins s’entende avec les Vikings avant de rencontrer les dirigeants des Jets, ceux-ci se sont assuré les services du quart âgé de 38 ans qui a connu sa meilleure saison en carrière l’an dernier.

Une source au fait des négociations a révélé à l’Associated Press que le contrat de McCown, qui sera officialisé lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la NFL mercredi, est d’une valeur de 10 millions $US. Cette personne a requis l’anonymat puisque l’équipe n’a toujours rien annoncé publiquement.

McCown a aussi publié sur Twitter une photo de lui-même dans l’uniforme des Jets qui lève les deux poings vers le ciel pendant une partie.