MONTRÉAL — Le gardien Carey Price prend du mieux au point où il n’est pas impossible qu’il revienne au jeu avant la fin de la saison régulière.

Dans une mêlée de presse tenue environ deux heures avant le match entre le Canadien de Montréal et les Stars de Dallas au Centre Bell, l’entraîneur-chef Claude Julien a confirmé que Price avait recommencé à patiner en solitaire dernièrement, incluant mardi matin.

Price devrait être de retour sur la patinoire mercredi, pendant que tous ses coéquipiers seront en congé, a aussi fait savoir Julien. Il n’a toutefois pas encore reçu le feu vert des médecins pour participer à des séances complètes d’entraînement avec les autres joueurs.

Julien n’était pas en mesure de préciser à quel moment Price pourrait reprendre l’entraînement sur une base régulière.

Price est à l’écart du jeu depuis le match du 20 février à Philadelphie. Lors de cette rencontre, il avait été atteint sur le côté du masque par un tir du défenseur Shayne Gostisbehere, pendant la deuxième période.

Price avait tout de même complété la rencontre qui s’était soldée par un revers de 3-2 en prolongation. Dans les jours qui ont suivi, cependant, la direction de l’équipe a annoncé qu’il souffrait de symptômes liés à une commotion cérébrale.

Le gardien âgé de 30 ans connaît sa saison la plus difficile depuis son entrée dans la LNH en 2007-2008. En 43 rencontres, dont 42 à titre de partant, il présente une fiche de 15-22-6, une moyenne de buts alloués de 2,98 et un taux d’arrêts de ,904. Sa moyenne et son taux d’efficacité sont les pires de sa carrière.

Après un difficile mois d’octobre, Price a été au rancart pendant environ trois semaines en novembre. À son retour, vers la fin de novembre, il a connu ses meilleurs moments de la saison.

Il en arrache particulièrement à l’étranger, où il affiche un dossier global de 4-15-1, une moyenne de 3,36 et un taux d’arrêts de ,897.