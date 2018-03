RALEIGH, N.C. — David Pastrnak a inscrit trois des cinq buts des Bruins de Boston dans les 10 dernières minutes de la troisième période et ils sont venus de l’arrière pour vaincre les Hurricanes de la Caroline 6-4, mardi soir.

Matt Grzelcyk, Pastrnak et Danton Heinen ont touché la cible dans un intervalle de 77 secondes pour transformer un retard de trois buts en une égalité de 4-4.

Grzelcyk a marqué grâce à un lancer frappé alors qu’il restait 9:56 à écouler, Pastrnak a enfilé l’aiguille 56 secondes plus tard et Heinen a créé l’égalité 21 secondes après le troisième filet des Bruins.

Pastrnak a donné l’avance aux Bruins lors d’une supériorité numérique et il a complété son premier tour du chapeau en carrière en envoyant la rondelle dans une cage déserte.

Brad Marchand a récolté un but et deux aides pour les Bruins, qui ont mis fin à une séquence de trois revers à l’étranger. Tuukka Rask a repoussé 29 rondelles dans la victoire.

Sebastian Aho, Teuvo Teravainen et Justin Williams ont fait bouger les cordages en deuxième période pour les Hurricanes. Brock McGinn a ajouté un but en désavantage numérique, au dernier engagement. Justin Faulk et Elias Lindholm ont tous les deux amassé deux mentions d’assistance alors que Cam Ward a bloqué 29 tirs.