NEW YORK — Jonas Valanciunas a obtenu 26 points et 14 rebonds, aidant les Raptors de Toronto à vaincre les Nets de Brooklyn 116-102, mardi soir.

DeMar DeRozan et Fred VanVleet ont tous les deux amassé 15 points tandis que Kyle Lowry a ajouté 11 points et 11 assistances pour les Raptors, qui ont gagné leurs neuf dernières parties et 16 de leurs 17 dernières.

Les Raptors, qui dominent l’Association Est devant les Celtics de Boston, ont limité les Nets à seulement 35 points après la mi-temps et ils ont égalé un record d’équipe avec un septième gain de suite à l’étranger.

Les Raptors tiraient même de l’arrière 74-59 dans la première minute de la deuxième demie, quand Dante Cunningham a réussi un tir en foulée. La troupe de Dwane Casey, qui détient le meilleur dossier à l’étranger de la NBA, a toutefois inscrit 15 points sans riposte pour revenir dans la partie.

D’Angelo Russell a réussi ses sept premiers tirs du match, tous de trois points, et il a inscrit 24 points au premier quart pour les Nets, qui ont perdu leurs 11 derniers duels contre les Raptors. Russell a conclu la rencontre avec 32 points alors que Rondae Hollis-Jefferson en a marqué 19.