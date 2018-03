TAMPA, Fla. — Mike Hoffman a marqué deux buts et les Sénateurs d’Ottawa ont surpris le Lightning de Tampa Bay 7-4, mardi soir.

Les Sénateurs ont du même coup mis fin à la séquence de 10 matchs sans défaite en temps réglementaire du Lightning. La veille, la troupe de Guy Boucher avait mis un terme à la série de huit gains à domicile des Panthers de la Floride.

Tom Pyatt, Erik Karlsson, Ryan Dzingel et Marian Gaborik ont tous obtenu un but et une mention d’assistance alors que Magnus Paajarvi a aussi touché la cible une fois. Six joueurs des Sénateurs ont récolté plus d’un point. Mike Condon a terminé le match avec 42 arrêts.

Le Lightning, qui trône au sommet du classement général de la LNH avec 100 points, n’avait pas perdu en temps réglementaire depuis le 17 février. Son avance au sommet de la section Atlantique a aussi diminué à quatre points, après que les Bruins de Boston eurent défait les Hurricanes de la Caroline.

Cette défaite est aussi venue gaspiller le premier tour du chapeau en carrière de J.T. Miller, qui a marqué cinq buts en sept parties depuis qu’il a été acquis des Rangers de New York, le 26 février.

Ryan McDonagh, lui aussi acquis des Rangers à la date butoir des échanges, a fourni l’autre réussite au Lightning. Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont tous les deux été complices de trois filets.