ARE, Suède — Beat Feuz a terminé deuxième de la descente des Finales de la Coupe du monde pour coiffer le champion olympique Aksel Lund Svindal au classement et remporter le globe de cristal discipline.

Les Autrichiens Vincent Kriechmayr et Matthias Mayer ont partagé la plus haute marche du podium en franchissant la distance en une minute, 20,21 secondes (1:20,21), quatre centièmes de mieux que Feuz et 12 centièmes Svindal.

Le Canadien Manuel Osborne-Paradis a pris la 15e place, en 1:20,93.

Au classement de la Coupe du monde, Feux a terminé 70 points devant Svindal, surtout grâce à ses victoires acquises à Lake Louise, Wengen et Garmisch-Partenkirchen.

Chez les dames, Lindsey Vonn a signé sa 82e victoire en carrière sur le circuit de la Coupe du monde, mais c’est l’Italienne Sofia Goggia qui rapportera le globe de cristal dans ses valises.

Sur une piste tronquée qui a donné davantage l’allure d’un sprint qu’une descente à cette course, Vonn a terminé en 55,65 secondes pour devance Goggia, médaillée d’or des Jeux de Pyeongchang en descente, de six centièmes. L’Américaine Alice McKennis a terminé troisième, à 28 centièmes de Vonn.

Cette victoire de Vonn lui permet de se rapprocher à quatre seulement du record de tous les temps, détenue par Ingemar Stenmark.

Goggia devient ainsi la première Italienne à mettre la main sur le globe de la descente depuis Isolde Kostner, en 2001 et 2002. Elle a devancé Vonn de 43 points au classement. La Liechtensteinoise Tina Weirather, seule autre concurrente ayant une chance de rafler le globe mercredi, a terminé septième de la course et troisième au classement.