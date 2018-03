VANCOUVER — Les Lions de la Colombie-Britannique ont libéré l’ailier défensif Ricky Foley et le quart Mitchell Gale, mercredi.

Foley est un triple champion de la coupe Grey. En 11 matchs avec les Lions en 2017, il avait été limité à un plaqué défensif et un sac. Il en était à son deuxième séjour avec les Lions, après qu’il eut disputé les quatre premières campagnes de sa carrière avec l’équipe.

Âgé de 35 ans et originaire de Courtice, en Ontario, Foley a disputé 12 saisons dans la LCF avec les Lions, les Argonauts de Toronto et les Roughriders de la Saskatchewan. En 193 matchs de saison régulière, il a récolté 347 plaqués et 61 sacs.

Foley a gagné la coupe Grey en 2006 avec les Lions, en 2012 avec les Argonauts et en 2013 avec les Roughriders. Il a été nommé joueur canadien par excellence du circuit en 2009.

Pour sa part, Gale n’a pas lancé une seule passe avec les Lions en 2017. Âgé de 28 ans, il a accumulé 1050 verges de gains et quatre passes de touché contre trois interceptions en cinq campagnes dans la LCF.