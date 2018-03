FAR HILLS, N.J. — Ernie Els et Jim Furyk ont reçu des exemptions spéciales pour participer à l’Omnium des États-Unis plus tard cette année à Shinnecock Hills, dans l’État de New York.

Els est double champion du tournoi, mais il aurait dû se qualifier puisque son exemption de cinq ans liée à sa victoire à l’Omnium britannique en 2012 est arrivée à échéance. Els a remporté l’Omnium des États-Unis en 1994, à Oakmont, et en 1997, au Congressional. Il participera à l’Omnium des États-Unis pour une 29e fois d’affilée.

Pour sa part, Furyk a gagné l’Omnium des États-Unis en 2003, à Olympia Fields.

Ils sont les premiers golfeurs à recevoir des exemptions pour l’Omnium des États-Unis depuis Retief Goosen en 2016.