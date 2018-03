NEW YORK — Mika Zibanejad a créé l’égalité tard en troisième période et il a couronné la remontée des siens en prolongation, menant les Rangers de New York vers une victoire de 4-3 aux dépens des Penguins de Pittsburgh, mercredi soir.

Chris Kreider a amassé un but et trois mentions d’assistance pour son premier match de quatre points en carrière. Jesper Fast a aussi enfilé l’aiguille pour les Rangers, qui ont signé un deuxième gain de suite après avoir connu une série de trois revers. Neal Pionk s’est fait complice de trois réussites des vainqueurs alors qu’Alexandar Georgiev a repoussé 37 rondelles.

En prolongation, Zibanejad a décoché un tir des poignets qui a battu Casey DeSmith pour son 100e but en carrière dans la LNH.

Bryan Rust, Riley Sheahan et Carl Hagelin ont marqué pour les Penguins, qui n’ont perdu que pour une cinquième fois au cours de leurs 15 dernières parties (10-4-1). DeSmith, qui remplace le gardien numéro un Matt Murray, a stoppé 29 tirs à son neuvième départ en carrière.

Murray a raté un huitième match consécutif après avoir subi une commotion cérébrale pendant un entraînement, le 26 février.