LAS VEGAS — Blake Coleman a trouvé le fond du filet deux fois, Michael Grabner et Nico Hischier ont tous les deux amassé un but et une aide et les Devils du New Jersey ont écrasé les Golden Knights de Vegas 8-3, mercredi soir.

Taylor Hall, Travis Zajac, Stefan Noesen et Kyle Palmieri ont joint le festival offensif pour les Devils, qui montrent un dossier de 9-6-0 à leurs 15 dernières parties.

Les Devils ont profité de ce match pour dépasser les Blue Jackets de Columbus par un point pour le premier rang des équipes repêchées de l’Association Est. Keith Kinkaid a bloqué 39 lancers.

Erik Haula a fait bouger les cordages à deux reprises et Colin Miller a inscrit l’autre but des Golden Knights, qui venaient de compléter un voyage de cinq parties à l’étranger (4-1). La troupe de Gerard Gallant a alloué huit buts dans un même match pour une deuxième fois cette saison, encaissant au passage leur pire revers à domicile.

Marc-André Fleury, qui venait de remporter une 400e victoire en carrière, lundi, a alloué quatre buts sur 11 tirs avant d’être remplacé en début de deuxième période. Maxime Lagacé a donné quatre buts sur 17 lancers.

Les Golden Knights ont perdu trois parties en temps réglementaire à domicile pour une première fois cette saison.