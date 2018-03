BOSTON — Le marathon de Boston ajoutera un relais à sa programmation cette année afin de souligner le 100e anniversaire de l’année où la Première Guerre mondiale a interrompu le déroulement régulier de la compétition.

Seize membres des Forces armées, actifs ou retraités, se transmettront un témoin le long du parcours de 42,2 kilomètres le 16 avril, tandis que quelque 30 000 coureurs franchiront la distance entre Hopkinton et Boston.

Les relayeurs représenteront les cinq divisions des Forces armées ainsi que les villes traversées par le parcours.

Le Marathon de Boston est le plus ancien et plus prestigieux marathon du monde. Il a été couru pour la première fois en 1897.

Mais en 1918, avec plusieurs des hommes les plus en forme du pays partis à la guerre, l’Association athlétique de Boston a organisé un relais à 10 afin de perpétuer la tradition. L’épreuve avait été remportée par un groupe de Camp Devens, au Massachusetts.