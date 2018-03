ASHBURN, Va. — Les Redskins de Washington ont embauché l’ex-receveur de passes des Seahawks de Seattle Paul Richardson.

Richardson apportera aux Redskins la menace de vitesse aux extémités du terrain qui lui a manqué la saison dernière après le départ de DeSean Jackson.

En quatre saisons avec les Seahawks, le choix de deuxième tour en 2014 a capté 95 passes pour 1302 verges et huit touchés. L’an dernier, il a capté 44 passes pour 703 verges et six touchés.

Selon plusieurs médias, l’entente serait de 40 millions $ US pour cinq ans.

L’équipe a aussi offert un contrat au botteur Sam Irwin-Hill, selon ce que son agent a indiqué sur les réseaux sociaux. Le footballeur de 27 ans se battra pour le poste de botteur de dégagement avec Tress Way au camp.