TAMPA, Fla. — Le Baseball majeur a rappelé au frappeur de puissance Aaron Judge que son invitation à rejoindre les Yankees de New York qu’il a lancée à l’arrêt-court des Orioles de Baltimore Manny Machado contrevient aux règles de maraudage du circuit.

Judge dit qu’il a appris la leçon.

Quand les Yankees ont affronté les Orioles à Sarasota, mercredi, Judge a discuté avec Machado sur le terrain avant la rencontre.

«De l’ajouter à notre formation serait plutôt spécial, a-t-il aux journalistes. Je lui ai dit qu’un uniforme à fines rayures lui ferait bien. Il n’a fait que rire. Il ne m’a pas vraiment répondu.»

Machado pourra devenir joueur autonome à la conclusion de la saison, tout comme Bryce Harper et Josh Donaldson.

Par communiqué, la MLB a déclaré: «Nous avons contacté les Yankees. Ils nous ont dit que les propos de M. Judge étaient inappropriés et n’étaient pas autorisés par le club. Ils lui parleront de cet incident afin de s’assurer que ça ne se reproduise plus.»

Judge et le directeur général Brian Cashman ont eu une courte conversation à ce sujet.

«Ce n’était qu’un commentaire comme ça, en passant, s’est défendu Judge jeudi. Maintenant, je sais. Vous apprenez tous les jours.»

Judge a précisé que l’appel de Cashman avait duré 30 secondes et que le d.g. lui a dit: «Voici ce que tu ne peux pas faire et passe une bonne soirée». Ce à quoi il a répondu: «Parfait, on se voit demain».

Cashman a indiqué que c’est le commissaire adjoint Dan Halem qui l’a contacté.

«Il m’a poliment demandé de rappeler à Aaron qu’on ne peut pas avoir ce genre de conversation, a expliqué Cashman. Il n’y avait aucune mauvaise intention. Ce genre de conversations peuvent devenir compliquées. Il le comprend.»