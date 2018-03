INDIAN WELLS, Calif. — Daria Kasatkina a rossé l’ex-no 1 mondiale Angelique Kerber 6-0, 6-2, jeudi, pour accéder au carré d’as du tournoi d’Indian Wells.

La Russe âgée de seulement 20 ans a mis 58 minutes pour venir à bout de l’Allemande. Kasatkina n’a pas concédé le moindre set en quatre parties à Indian Wells, éliminant au passage la championne des Internationaux des États-Unis Sloane Stephens ainsi que la no 2 mondiale Caroline Wozniacki.

Kasatkina affrontera en demi-finales la gagnante du duel entre l’Américaine Venus Williams et l’Espagnole Carla Suarez Navarro.

Kerber n’a jamais pu obtenir de balle de bris contre Kasatkina. La Russe a converti 82 pour cent de ses premières balles, et gagné 22 des 32 points en pareille situation.

Outre Stephens et Wozniacki, Kasatkina a déjà défait depuis un an les détentrices de titres du Grand Chelem Jelena Ostapenko (Internationaux de France) et Garbine Muguruza (Wimbledon).