NEW YORK — T.J. Oshie a marqué deux buts, Dmitry Orlov et Nicklas Backstrom ont chacun récolté un filet et deux mentions d’aide et les Capitals de Washington ont facilement écrasé les Islanders de New York 7-3, jeudi soir.

Andrei Burakovsky a ajouté un but et une passe à sa fiche, tandis que Lars Eller et John Carlson complétaient la marque pour les Capitals, qui ont porté leur fiche à 10-4-3 à leurs 17 derniers affrontements contre les Islanders. Evgeny Kuznetsov s’est aussi signalé avec trois mentions d’assistance, et Philipp Grubauer a effectué 35 arrêts pour obtenir sa 11e victoire de la campagne.

Brock Nelson, Andrew Ladd et Ryan Pulock ont riposté pour les Islanders, qui ont encaissé une neuvième défaite à leurs 10 derniers matchs. Christopher Gibson a obtenu le départ et cédé à cinq reprises sur 12 tirs avant d’être chassé de la rencontre en milieu de deuxième période. Jaroslav Halak s’est amené en renfort et a repoussé huit lancers.

Orlov a donné les devants 3-2 aux Caps avec 2:43 à écouler à la première période, après avoir déjoué Gibson pour son neuvième filet de la campagne.

Burakovsky a ensuite creusé l’écart pour les visiteurs à 3:12 de la période médiane, puis Backstrom a porté le score à 5-2 avec son 18e but de la saison alors qu’il restait 9:38 à l’engagement. Ça mettait du même coup un terme à la soirée de travail de Gibson, et sonnait le glas des Islanders dans cette rencontre.