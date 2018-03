MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé jeudi soir au Centre Bell entre les Penguins de Pittsburgh et le Canadien de Montréal.

Un autre pour Lehkonen

Artturi Lehkonen connaît ses meilleurs moments de la saison, et les joueurs des Penguins l’ont appris à leurs dépens dès la quatrième minute de jeu de la première période. Après avoir récupéré la rondelle dans le coin gauche, en zone rivale, Lehkonen a laissé le disque à Alex Galchenyuk avant de se diriger devant le filet de Tristan Jarry. Malgré les efforts de Brian Dumoulin pour le mettre en échec, le Finlandais, fort habilement, a réussi à faire dévier le disque derrière le gardien des Penguins pour son quatrième but à ses trois derniers matchs.

L’avantage numérique du Canadien produit

Mardi soir, les joueurs du Canadien ont coulé les Stars de Dallas grâce à trois buts marqués en avantage numérique, chaque fois peu de temps après le début de la punition. Ils ont fait le coup aux Penguins un peu plus de trois minutes après avoir ouvert la marque au premier vingt. Alex Galchenyuk a amorcé le jeu en se présentant sur le flanc droit et en dirigeant la rondelle devant le filet de Tristan Jarry. Alors que la rondelle faisait des bonds capricieux, Brendan Gallagher a réussi à la contrôler et à décocher un tir de courte distance qu’a stoppé le gardien des Penguins. Posté dans l’enclave, Paul Byron s’est emparé du retour et l’a poussé dans le fond du filet pour son 17e de la saison. Nicolas Deslauriers mérite du crédit puisqu’il avait forcé Oleksiak à le retenir grâce à une belle incursion.

De retour à la case départ

Ce n’est pas tous les jours que le Canadien se bâtit des coussins de deux buts et celui qu’il avait réussi à se forger face aux champions en titre de la Coupe Stanley a fondu en l’espace de quatre minutes en deuxième moitié de première période. Posté à la ligne bleue du Canadien, Evgeni Malkin n’a que légèrement fait dévier une passe de Kristopher Letang à l’intérieur de la zone montréalaise, permettant à Patric Hornqvist de s’emparer. Ce dernier a réussi à déjouer Jeff Petry, qui n’a pas nécessairement bien paru, avant de tenter une passe vers Carl Hagelin qui a abouti derrière Antti Niemi après avoir touché la lame du bâton de Paul Byron.

Un échec-avant productif

Complètement dominés par les Penguins pendant la première moitié de la période médiane, les hommes de Claude Julien ont trouvé le moyen de créer l’égalité 3-3 sur leur deuxième tir de l’engagement, à 12:57. Du bon travail en échec-avant par Jonathan Drouin aux dépens de Kristopher Letang a provoqué un revirement. Posté non loin de son coéquipier, Daniel Carr a récupéré la rondelle et servi une passe parfaite à Nicolas Deslauriers, complètement oublié dans l’enclave. Le tir vif de Deslauriers a trouvé le fond du filet, lui permettant de marquer un premier but depuis le 23 janvier contre l’Avalanche du Colorado.

Hornqvist, encore lui

Alors que l’égalité persistait au troisième vingt, les visiteurs ont réussi à reprendre les devants pour de bon. Kristopher Letang a gardé la rondelle dans la zone du Tricolore et il a refilé l’objet à son coéquipier Brian Dumoulin. Après que le tir de ce dernier eut touché Carl Hagelin, l’attaquant suédois a envoyé le disque vers le filet, où son compatriote Patric Hornqvist l’a redirigé par-dessus la mitaine d’Antti Niemi. Dans le cas de Hornqvist, qui avait créé l’égalité plus tôt au premier engagement, il s’agissait de son 400e point en carrière dans la LNH et son premier but vainqueur de la saison.