PHILADELPHIE — Cam Atkinson a réussi un tour du chapeau et les Blue Jackets de Columbus ont signé un sixième gain de suite en battant les Flyers de Philadelphie 5-3, jeudi soir.

Oliver Bjorkstand et Boone Jenner ont aussi fait bouger les cordages pour les Blue Jackets, qui se retrouvent à égalité avec les Flyers pour le troisième rang de la section Métropolitaine.

Claude Giroux, Andrew MacDonald et Shayne Gostisbehere ont trouvé le fond du filet pour les Flyers, qui ont perdu sept de leurs huit derniers matchs. Les Flyers et les Blue Jackets détiennent un point d’avance sur les Devils du New Jersey, qui occupent la première des deux dernières places donnant accès aux séries dans l’Association Est.

Le gardien des Blue Jackets Sergei Bobrovsky a réalisé 27 arrêts, dont plusieurs importants au troisième engagement. Il a notamment bloqué Nolan Patrick avec sa mitaine, en début de période, et il a utilisé sa jambière pour voler Sean Couturier, quelques instants plus tard.

Petr Mrazek a alloué quatre buts sur 10 tirs et il a été chassé après seulement 23 minutes de jeu. En relève, Alex Lyon a été parfait devant 18 lancers.

Atkinson a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert, alors qu’il ne restait que huit dixièmes à faire.