WINNIPEG — Kyle Connor a inscrit deux buts pour atteindre le plateau des 25 filets cette saison, dont un dans une cage déserte, et les Jets de Winnipeg ont effacé un déficit tôt dans la rencontre pour prendre la mesure des Blackhawks de Chicago 6-3 jeudi soir.

Bryan Little et Jack Roslovic ont marqué un filet et récolté une mention d’aide chacun pour les Jets (42-19-10), qui ont bénéficié de la contribution offensive de leurs quatre trios. Joel Armia et Paul Stastny ont aussi fait vibrer les cordages.

Le gardien des Jets Connor Hellebuyck a repoussé 25 lancers, en route vers une nouvelle marque de concession pour un gardien en vertu de sa 36e victoire de la campagne.

Brandon Saad et Patrick Sharp ont répliqué pour les Blackhawks (30-33-8).

Saad a ouvert la marque dès la 11e seconde de la rencontre. Après une reprise vidéo anormalement longue demandée par l’entraîneur-chef des Jets pour un hors-jeu, le but a été confirmé.

Les Jets ont été fouettés par le verdict et ont marqué trois buts dans un intervalle de 9:15, chassant du même coup le gardien des Hawks Anton Forsberg de la rencontre. Forsberg a cédé trois fois sur six tirs.

Jean-François Bérubé a pris la relève et effectué 30 arrêts en deux périodes et demie.

Pour sa part, Patrick Laine a porté à 14 — un record de concession — sa séquence de matchs avec au moins un point après avoir obtenu une passe sur le filet de Stastny. Le hockeyeur âgé de 19 ans a totalisé 16 buts et huit mentions d’assistance pendant cette période, lui permettant d’obtenir la première étoile de la semaine dans la LNH pour la deuxième fois de la campagne.

Laine domine le circuit Bettman avec 18 buts en avantage numérique, et il occupe le deuxième rang pour les filets avec 40 jusqu’ici cette saison.