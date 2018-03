DRUMMONDVILLE, Qc — Les Canadiens Vasek Pospisil, Brayden Schnur et Frank Dancevic ont accédé aux quarts de finale du Challenger de Drummondville, jeudi.

Pospisil, de Vancouver, a dû retrousser ses manches pour se départir du Sud-Africain Nicolaas Scholtz par 7-6(2) et 7-5.

Pour sa part, Schnur, de Pickering, en Ontario, a éliminé l’Américain Christian Harrison 6-4 et 6-3. Les deux joueurs se sont illustrés au service à la première manche et le Canadien a produit quatre as, en plus de réussir 86 pour cent de ses premières offrandes.

Schnur aura rendez-vous au prochain tour avec son compatriote Dancevic, qui a disposé du Français Constant Lestienne 7-6 (6) et 6-2. À leur seul duel précédent, Dancevic, de Niagara Falls, en Ontario, avait eu le dessus sur Schnur en trois manches au Challenger de Columbus, l’an dernier.

Filip Peliwo, de Vancouver, n’a pas eu la même chance que ses compatriotes. Il s’est incliné 6-4 et 7-6 (3) devant le Français Benjamin Bonzi.

En double, Dancevic et le Torontois Adil Shamasdin ont comblé un écart d’une manche et un bris pour obtenir leur place au carré d’as grâce à un gain de 4-6, 7-5 et 10-6 face au Colombien Alejandro Gonzalez et à l’Espagnol Nicola Kuhn. De plus, Peliwo et son partenaire vénézuélien Luis David Martinez ont eu raison du Britannique Liam Broady et du Sud-Africain Ruan Roelofsen 6-3 et 7-5.

Le Challenger de Drummondville est le dernier tournoi d’une série de trois épreuves disputées au Québec en février et en mars. Le tournoi, doté d’un enjeu global de 75 000 $, est disputé du 10 au 18 mars au Tennis intérieur René-Verrier.