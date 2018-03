GLENDALE, Ariz. — Kevin Fiala et Kyle Turris ont tous les deux obtenu un but et une mention d’aide, propulsant les Predators de Nashville vers une victoire de 3-2 contre les Coyotes de l’Arizona, jeudi soir.

Ryan Ellis a aussi noirci la feuille de pointage pour les Predators, qui montrent une fiche de 12-0-1 à leurs 13 dernières sorties. Les meneurs de l’Association Ouest ont enregistré une 21e victoire à l’étranger cette saison.

Pekka Rinne a conclu la rencontre avec 32 arrêts entre les poteaux des Predators, qui ont pris l’exclusivité du sommet du classement général de la LNH, deux points devant le Lightning de Tampa Bay. Les deux formations ont toutes deux disputé 70 parties.

Oliver Ekman-Larsson et Christian Dvorak ont marqué pour les Coyotes, qui avaient gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Darcy Kuemper, qui avait dû s’absenter mardi en raison d’un virus, a repoussé 26 rondelles.

Les Coyotes ont salué le retour derrière le banc de leur entraîneur-chef Rick Tocchet, qui avait quitté l’équipe lundi pour être au chevet de sa mère. Elle est décédée à 93 ans, mercredi.