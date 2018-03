LOS ANGELES — Anze Kopitar a brisé l’égalité en troisième période grâce à un but chanceux et les Kings de Los Angeles ont eu raison des Red Wings de Detroit 4-1, jeudi soir.

Les Kings ont profité de cette partie pour devancer par deux points les Ducks d’Anaheim, au troisième échelon de la section Pacifique. L’équipe de Los Angeles accuse un point de retard sur les Sharks de San Jose, au deuxième rang.

Paul LaDue, Tyler Toffoli et Dustin Brown ont aussi touché la cible pour les Kings, qui ont gagné six de leurs neuf derniers matchs. Jonathan Quick a effectué 20 arrêts dans la victoire.

Gustav Nyquist a été l’unique buteur des Red Wings, qui ont encaissé un huitième revers consécutif. Jared Coreau a stoppé 18 lancers.

Les Kings ont pris les devants 2-1 à 8:22 du troisième engagement. Kopitar et Brown bataillaient derrière le filet des Red Wings et la rondelle a bondi dans les airs avant de toucher la barre transversale et le dos de Coreau pour finalement traverser la ligne rouge. Il s’agissait du 29e but de la saison de Kopitar.