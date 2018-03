NYON, Suisse — Les doubles champions en titre du Real Madrid affronteront la Juventus de Turin en quarts de finale de la Ligue des Champions, une reprise de la finale de 2017.

Le Real se rendra en Italie pour le match aller. Les Madrilènes s’étaient imposés 4-1 à Cardiff, au pays de Galles, l’an dernier.

Liverpool retrouvera de son côté Manchester City dans un quart tout anglais. Après que les cinq clubs anglais eurent franchi la phase de groupe jusqu’en ronde des 16, un seul se retrouvera en demi-finales.

Le FC Barcelone et le Bayern Munich, quintuples champions de la compétition, ont été jumelés à des clubs qui n’ont jamais remporté le tournoi.

Barcelone a hérité de l’AS Roma, tandis que les Munichois feront à Séville. Les matchs aller de ces deux duels auront lieu en Espagne.

Les matchs aller seront disputés les 3 et 4 avril et les matchs retour, les 10 et 11.

Le Real sera vraisemblablement favori pour l’emporter face à la Juventus. Le club tentera d’améliorer sa propre marque en mettant la main sur un 13e titre européen et de devenir la première formation à signer trois victoires consécutives depuis le Bayern, en 1976.

Les 12 buts de Cristiano Ronaldo dans le tournoi dépassent à eux seuls le total de tous ceux marqués par la Juve, qui n’a inscrit que 11 buts en huit matchs.

Dans le quart anglais, le tirage a mis la table à une semaine de matchs fort excitants pour Man CIty, tous disputés à proximité.

Le samedi entre les deux rencontres face à Liverpool — aussi quintuple vainqueur du tournoi — City accueillera Manchester United dans un match qui pourrait décider du championnat de la Premier League.

Man CIty se rendra à Anfield pour le match aller, où l’équipe n’a signé qu’une victoire à ses 30 dernières visites.

La finale de la Ligue des Champions sera disputée à Kiev, en Ukraine, le 26 mai.