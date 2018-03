MONTRÉAL — Lorsque son équipe est à court d’enjeux et se trouve à moins de cinq matchs d’une élimination mathématique et officielle, que reste-t-il à un entraîneur-chef pour trouver une forme quelconque de satisfaction après un revers contre la crème de la LNH?

Claude Julien n’était pas à court de réponses lorsqu’une question en ce sens lui a été posée après la défaite de 5-3 du Canadien de Montréal, jeudi, face aux Penguins de Pittsburgh, les doubles champions en titre de la coupe Stanley.

Choyé pendant toutes ses années à la tête des Bruins de Boston, alors qu’il avait le luxe de déléguer Patrice Bergeron pour contrer les efforts du meilleur centre rival, Julien était confronté à une sorte de «monstre à deux têtes» en Sidney Crosby et Evgeni Malkin, un sérieux candidat au titre de joueur par excellence, selon l’entraîneur-chef du Tricolore.

Or, malgré le fait que les deux super vedettes des Penguins aient amassé trois points, l’entraîneur-chef du Tricolore avait de bonnes choses à dire au sujet de Jacob de la Rose et de Jonathan Drouin.

«Je considère qu’ils ont fait de l’assez bon travail dans les circonstances et qu’ils ont géré la situation du mieux qu’ils l’ont pu, a analysé Julien. Crosby et Malkin sont deux des meilleurs joueurs dans la Ligue nationale de hockey. De rivaliser avec de tels joueurs peut aider au niveau de l’expérience et de la confiance, c’est certain.»

Maintes fois critiqué pour les lacunes dans son jeu défensif, Drouin n’avait pas à rougir de sa performance contre le trio de Malkin, Patric Hornqvist et Carl Hagelin, malgré un dossier de moins-2 au chapitre du ratio défensif.

Sur le premier des deux buts de Hornqvist, c’est davantage Jeff Petry qui mérite d’être pointé du doigt pour s’être laissé contourner tel un défenseur recrue. Sur le second, Hornqvist a habilement fait dévier la rondelle derrière Antti Niemi.

«Jonathan aime ce genre de missions et dernièrement, je vois un gars qui joue beaucoup mieux», a noté Julien

Quant à de la Rose, qui s’est vu confier le mandat de stopper Crosby, il a trouvé le moyen de terminer sa soirée avec une fiche de plus-1. Le fameux numéro 87 des Penguins n’a obtenu qu’un seul point, une mention d’aide sur le but de Malkin marqué en avantage numérique en deuxième période.

«Je pense que notre trio a bien réagi contre le trio de Crosby. Nous aurions aimé gagner le match, nous ne sommes pas satisfaits du résultat, mais il s’agissait d’un défi. (Crosby) est le meilleur joueur au monde et lorsque l’on vous place dans une situation comme celle-là, il faut en tirer avantage.»

Julien a fait l’éloge de son jeune joueur de centre, qui s’était trouvé sur la glace lors des cinq buts des Blue Jackets de Columbus, lundi.

«Jacob avait connu un match difficile à Columbus, mais il a bien rebondi contre Dallas et (jeudi), il a fait du bon travail. Il répond bien jusqu’à maintenant et sa confiance semble être à la bonne place. Il y a une certaine fierté à faire ce travail de la bonne façon.»