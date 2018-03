INDIAN WELLS, Calif. — Le Canadien Milos Raonic a atteint les demi-finales du tournoi d’Indian Wells en disposant de l’Américain Sam Querrey 7-5, 2-6, 6-3 vendredi.

Raonic a exploité son puissant service et décoché 17 as, et il a remporté 74 pour cent de ses points avec sa première balle. Il s’est ainsi retrouvé dans le carré d’as d’un tournoi de la série Masters 1000 pour la première fois en 18 mois.

Le duel de quarts de finale s’est prolongé pendant une heure et 51 minutes.

Raonic, classé 32e dans ce tournoi, a commencé le premier set du mauvais pied en étant brisé dès son le premier jeu. L’Ontarien, originaire de Thornhill, a toutefois rebondi, brisant à son tour Querrey pour créer l’égalité 5-5, et de nouveau pour s’adjuger le premier set 7-5.

Le représentant de l’unifolié a réussi cinq de ses as au troisième set, en plus de briser Querrey pour creuser son avance à 5-3. L’ex-no 3 mondial a fait fi de deux balles de bris lors du jeu suivant et a converti sa deuxième balle de match pour éliminer le favori local.

Raonic a dégringolé au 38e échelon au classement mondial de l’ATP après avoir été ralenti par de nombreuses blessures. Querrey est présentement 21e.

Raonic a participé à la finale du tournoi d’Indian Wells en 2016, mais s’est incliné devant le Serbe Novak Djokovic.