NEW YORK — L’espoir des Blue Jays de Toronto, le lanceur Thomas Pannone, a reçu une suspension de 80 matchs sans salaire après avoir échoué à un test antidopage.

La MLB a annoncé la suspension vendredi et elle sera effective à partir du premier match de la saison régulière, qui s’amorcera le 29 mars.

L’athlète de 23 ans a testé positif au Dehydrochlormethyltestosterone (DHCMT), un stéroïde anabolisant, qui est une substance interdite par le baseball majeur.

Pannone a débuté la saison 2017 au New Hampshire et a été acquis via une transaction effectuée entre les Blue Jays et les Indians de Cleveland à la moitié de la saison en retour du releveur Joe Smith.

Le gaucher a maintenu une moyenne de points mérités de 3,16 en 102 matchs dans les ligues mineures, dont 76 départs, depuis qu’il a été repêché au neuvième rang en 2013 par les Indians.