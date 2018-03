ORLANDO, Fla. — Henrik Stenson peut encore une fois rêver à la victoire à Bay Hill, et il a rendu la tâche de Tiger Woods un peu plus complexe au passage.

Stenson, qui était dans la lutte pour le titre du Tournoi sur invitations Arnord Palmer à deux reprises lors des trois dernières années, a surmonté une séquence difficile en enregistrant des normales avant d’obtenir trois oiselets après le virage. Il a éventuellement signé une carte de 69 (moins-3) qui lui a permis de rejoindre Bryson DeChambeau, auteur d’une ronde de 66, à 133 (moins-11) au cumulatif.

«Je joue suffisamment bien chaque semaine pour me donner une chance de gagner, a dit DeChambeau. Parfois, un rebond ici, un ricochet chanceux là et c’est ce qui se produit.»

Les comeneurs disposent d’un coussin de deux coups devant leur plus proche poursuivant, la recrue Talor Gooch (70).

Le Sud-Coréen Byeong Hun An a complété le parcours en 68 coups pour se retrouver à 136 (moins-8) au cumulatif. L’Américain Charley Hoffman a joué 66 et accuse un coup de retard supplémentaire, tandis que Rickie Fowler (71), Billy Horschel (70), Luke List (67), Patrick Reed (70) et Ryan Moore (67) sont tous à cinq coups de Stenson et DeChambeau.

Rory McIlroy a de nouveau été ralenti, cette fois-ci par deux bogueys au début du neuf de retour, et il s’est contenté d’une ronde de 70. Il est à six coups des comeneurs, tout comme Ernie Els (70).

Quant à Woods, il n’a pas été aussi efficace que la veille. Il n’a pas réalisé le moindre oiselet avant le 12e vert, et s’est contenté d’un score de 72. Il accuse sept coups de retard.

«Je n’ai pas bien frappé la balle, je manquais de précision, a déclaré Woods. Mais j’ai tenté de m’accrocher… je voulais juste éviter de me faire sortir du tournoi.»

Woods tirait cependant de l’arrière après 36 trous dans quatre de ses huit victoires en carrière à Bay Hill, et il a notamment effacé un déficit de sept coups pour l’emporter en 2008.

«Il y a plusieurs golfeurs entre moi et les meneurs, a dit Woods, qui est à égalité en 17e place. Si la température se réchauffe ce week-end, comme c’est prévu, alors nous pourrons envisager de nombreux oiselets.»

Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a joué 69 et franchi de justesse le seuil de qualifications pour les rondes du week-end. Il est à 10 coups des comeneurs après 36 trous.

Son compatriote Nick Taylor, d’Abbotsford, en C.-B., n’a pas eu la même chance. Il a remis une carte de 74 et terminé le tournoi à plus-2.