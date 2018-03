UTICA, N.Y. — Chris Terry a enfilé l’aiguille en troisième période, en plus de récolter deux mentions d’aide, et le Rocket de Laval a retrouvé le chemin de la victoire en l’emportant 4-2 devant les Comets d’Utica, vendredi soir.

Après avoir encaissé trois revers consécutifs, la formation lavalloise a profité de trois avantages numériques et a enfilé quatre buts sans riposte, dont trois au deuxième engagement, pour avoir le dessus face aux Comets.

Kerby Rychel, Niki Petti et Éric Gélinas ont touché la cible pour le Rocket (24-32-8), qui disputait le troisième match d’une série de quatre à l’étranger. Zachary Fucale a pour sa part repoussé 30 des 32 lancers dirigés vers lui.

Cam Darcy, un but et une aide, et Tony Cameranesi ont répliqué du côté des Comets (30-22-8), qui ont récolté deux défaites consécutives. Tatcher Demko a réalisé 19 arrêts.

Darcy a procuré les devants 1-0 aux Comets à 13:29 au premier tiers. Patrick Wiercioch, qui sortait du banc des punitions, a servi une passe parfaite à Darcy, qui a enfilé son cinquième but de la saison.

En retard d’un but après 20 minutes de jeu, les hommes de Sylvain Lefebvre n’ont pas perdu de temps en deuxième période pour imposer leur cadence. Après 53 secondes d’écoulées, Rychel, laissé seul devant la cage adverse, a trompé la vigilance de Demko en avantage numérique, inscrivant son sixième but en neuf rencontres dans l’uniforme du Rocket.

L’indiscipline des Comets a permis à Petti de donner les devants au Rocket 2-1, déviant le tir de Terry. Jouant de chance, Gélinas a fait dévier un tir qui a complètement déjoué Demko en infériorité numérique.

Terry est revenu à la charge pour les visiteurs en décochant un puissant tir vers le filet des Comets.

Suite au but de Cameranesi, à 4:19 du troisième vingt, Fucale a sauvé les meubles pour le Rocket. Sur la séquence, le gardien a réalisé un superbe arrêt de la mitaine devant Guillaume Brisebois pour aider son équipe à conserver leur avance de 4-2.

Le Rocket poursuivra son voyage samedi et se mesurera au Crunch de Syracuse, l’une des meilleures formations de la Ligue américaine de hockey (LAH).