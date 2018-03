OAKLAND, Calif. — Incomodé par une fracture à une côte, Kevin Durant ratera au moins deux semaines d’activités, rejoignant les joueurs étoiles Stephen Curry et Klay Thompson parmi les blessés chez les Warriors de Golden State.

Un test d’imagerie par résonnance magnétique a révélé vendredi qu’il avait bel et bien subi une fracture et les Warriors ont affirmé quel’était de Durant serait réévalué dans deux semaines. Durant a raconté qu’il a été frappé dans les côtes au Minnesota dimanche dernier et qu’il croyait au départ que ce n’était qu’une simple ecchymose, mais a ressenti de vives douleurs dans les jours suivants. Il a disputé la rencontre de mercredi soir contre les Lakers et a senti la blessure s’aggraver.

Curry a raté son quatrième match consécutif vendredi après avoir subi une blessure à la cheville droite. Il sera évalué de nouveau mardi, tandis que Thompson, qui s’est fracturé le pouce droit, obtiendra une nouvelle évaluation jeudi.