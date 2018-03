CALGARY — Evander Kane a enfilé l’aiguille à quatre reprises, un sommet en carrière, et a mené les Sharks de San Jose vers une victoire écrasante de 7-4 contre les Flames de Calgary, vendredi soir.

Kane a donné les devants aux siens au premier engagement et a fait mouche à deux reprises au deuxième tiers. Il a par la suite trompé la vigilance de Mike Smith au début de la troisième période, inscrivant son 25e but de la saison.

Tomas Hertl a récolté un but et une aide pour les Sharks (39-23-9), qui ont signé trois gains consécutifs et ont remporté quatre de leurs cinq dernières rencontres. Kevin Lebanc et Eric Fehr ont complété la marque.

Martin Jones a réalisé 30 arrêts pour parfaire sa fiche de 25-18-6.

Micheal Ferland a obtenu un but et une mention d’assistance avec les Flames (35-27-10), qui à quatre points derrière les Stars de Dallas, qui pointent au dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Ouest. Troy Brouwer, Mark Jankowski et Johnny Gaudreau ont également trompé la vigilance de Jones.

Mike Smith a été contraint de céder sa place devant le filet des Flames, après avoir concédé six buts en 20 lancers. David Rittich a par la suite été parfait en sept tirs.