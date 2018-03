CHARLOTTETOWN — Cameron Askew a dénoué l’impasse à 1:54 de la période de prolongation pour propulser les Islanders de Charlottetown vers une victoire de 5-4 aux dépens du Titand d’Acadie-Bathurst, vendredi.

Derek Gentile a secoué deux fois les cordages pour les Islanders (36-24-7), tandis que Sullivan Sparkes et Nikita Alexandrov ont complété la marque. Matthew Welsh a réalisé 25 arrêts.

Samuel Asselin, Jeffrey Truchon-Viel, Ethan Crossman et Olivier Galipeau ont répliqué pour le Titan (42-13-10).

Matthew Welsh a repoussé 25 tirs pour les Islanders, tandis que son vis-à-vis, Evan Fitzpatrick, a réalisé 34 arrêts dans la défaite.

Screaming Eagles 3 Sea Dogs 2

Isiah Campbell a inscrit le but gagnant à 5:37 de la troisième période et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait les Sea Dogs de Saint-Jean 3-2.

Phelix Martineau et Brooklyn Kalmikov ont fait mouche pour les Screaming Eagles (31-28-8), tandis que Kevin Mandolese a repoussé 31 lancers.

Luke Wilson a pour sa part inscrit les deux buts du côté des Sea Dogs (14-49-11), alors que Tommy DaSilva a fait face à 39 tirs.

Mooseheads 7 Wildcats 4

Raphaël Lavoie a fait bouger les cordages à deux reprises pour permettre aux Mooseheads d’Halifax d’écraser les Wildcats de Moncton 7-4.

Connor Moynihan a également récolté deux buts et Filip Zadina a enfilé le but de la victoire en avantage numérique pour les Mooseheads (43-17-7), à mi-chemin en deuxième période. Benoit-Olivier Groulx et Maxime Fortier ont complété la marque.

James Phelan a trompé la vigilance de Blade Mann-Dixon à deux reprises pour les Wildcats (27-32-8), alors que Daniil Miromanov et Jakob Pelletier ont également trouvé le fond du filet.

Mann-Dixon a fait face à 30 rondelles dans la victoire.

Mark Grametbauer a été forcé de laisser sa place devant le filet, après avoir accordé cinq buts en 16 tirs. Matthew Waite a par la suite repoussé 27 des 29 tirs dirigés vers lui.

Phoenix 4 Cataractes 1

Marek Zachar a touché la cible et le Phoenix de Sherbrooke a triomphé sur les Cataractes de Shawinigan 4-1.

Samuel Poulin, Nicolas Poulin et Bailey Peach ont les autres buteurs du Phoenix (33-23-11).

Alex Plamondon a été le seul à déjouer Reilly Pickard, qui a fait face à 22 lancers, pour les Cataractes (16-44-7).

Marc-Anthony Lambert a bloqué 40 des 44 rondelles dirigées vers lui pour les Cataractes.

Voltigeurs 8 Olympiques 1

Joe Veleno a complété un tour du chapeau, dont le but vainqueur, et les Voltigeurs de Drummondville ont servi une leçon aux Olympiques de Gatineau, défaisant le club local 8-1.

Dawson Mercer a fait mouche à deux reprises pour les Voltigeurs (43-20-4), alors que Nicolas Guay, Brandon Skubel et Thomas Pelletier ont également touché la cible.

Metis Roelens a été le seul buteur chez les Olympiques (32-26-9).

Olivier Rodrigue a repoussé 26 tirs pour les Voltigeurs. Tristan Bérubé a été remplacé par Creed Jones après avoir concédé sept buts en 23 tirs. Jones a réalisé 12 arrêts.

Océanic 3 Remparts 0

Colten Ellis a été parfait en 28 lancers pour permettre à l’Océanic de Rimouski de blanchir les Remparts de Québec 3-0.

Mathieu Nadeau a décroché le tir de la victoire, à 3:38 de la troisième période, pour l’Océanic (42-17-7). Charle-Edouard D’Astous et Carson MacKinnon ont également enfilé l’aiguille.

Dereck Baribeau a bloqué 27 rondelles du côté des Remparts (39-22-6).

Chase Stewart a écopé d’une inconduite de partie pour avoir effectué une mise en échec à la tête de l’adversaire.

Huskies 5 Saguenéens 4

William Cyr a profité d’un avantage numérique pour donner les devants pour de bon aux Huskies de Rouyn-Noranda, qui ont défait les Saguenéens de Chicoutimi 5-4.

Mathieu Boucher, Vincent Marleau, Peter Abbandonato et Tyler Hinam ont mené l’attaque des Huskies (38-19-10), tandis que Samuel Harvey a réalisé 32 arrêts.

Kelly Klima a complété un tour du chapeau pour les Saguenéens (28-34-5), alors que Vladislav Kotkov a aussi fait bouger les cordages. Zachary Bouthillier a cédé à cinq reprises en 23 occasions, et Alexis Shank a été parfait en cinq lancers.

Tigres 5 Drakkar 2

Maxime Comtois a trompé la vigilance de Francis Leclerc en période médiane et les Tigres de Victoriaville ont eu raison du Drakkar de Baie-Comeau.

Ivan Kosorenkov, Chase Harwell, Vitalii Abramov et Simon Lafrance ont touché la cible pour les Tigres (41-20-6). Étienne Montpetit a pour sa part bloqué 22 rondelles.

Gabriel Fortier a été le seul marqueur du Drakkar (30-32-5), grâce à une récolte de deux buts, tandis que Leclerc a fait face à 35 lancers.

Armada 7 Foreurs 0

Emile Samson a effectué 17 arrêts pour aider l’Armada de Blainville-Boisbriand à blanchir les Foreurs de Val-d’Or 7-0.

Alex Barre-Boulet et Alexander Katerinakis ont tous les deux fait bouger les cordages à deux reprises pour l’Armada (48-11-7), tandis que Remy Anglehart et Michael Kemp ont complété la marque.

Jonathan Lemieux a repoussé 45 tirs dans la défaite pour les Foreurs (19-41-7).