PYEONGCHANG, Corée, République de — Le Canada a officiellement réalisé sa plus importante récolte de médailles à des Jeux paralympiques d’hiver, alors qu’il a ajouté cinq médailles — deux d’or, trois de bronze — pour porter son total à 24 aux Jeux de Pyeongchang.

Ces 24 médailles — huit d’or, une d’argent et 15 de bronze — relèguent ainsi en deuxième place sa performance de 19 médailles, réalisée aux Jeux paralympiques de Vancouver, en 2010.

Elles lui permettent également de partager la deuxième place au classement total des médailles avec les athlètes paralympiques neutres de la Russie. Les deux pays viennent au deuxième rang également avec huit médailles d’or, mais la Russie a remporté 10 médailles d’argent et six de bronze.

Les États-Unis dominent les deux classements, avec 35 médailles, dont 12 d’or.

Samedi, Brian McKeever a ajouté une troisième médaille d’or à son palmarès des Jeux de Pyeongchang en remportant le 10 kilomètres en ski de fond avec ses guides Graham Nishikawa et Russell Kennedy dans la catégorie déficience visuelle.

L’athlète de Canmore, en Alberta, a remporté l’or sur les trois distances présentées cette semaine. En carrière, McKeever a maintenant gagné 13 médailles d’or, deux d’argent et une de bronze en cinq Jeux paralympiques.

«Ça fait du bien. Celle-là a été difficile (à obtenir) et le résultat a été un peu plus serré que pour les autres, a raconté McKeever. La performance de (samedi), c’est avant tout le fruit d’un travail d’équipe. Il y a eu un énorme changement de température, alors nous sommes sortis très tôt, plus de 90 minutes avant le début de la course, pour essayer de nouveaux skis avec nos techniciens de fartage. Tout le monde a fait des efforts immenses.»

L’autre médaille d’or canadienne a été l’affaire de la plus jeune membre de sa délégation, Natalie Wilkie, qui a remporté l’épreuve de 75, km en ski de fond, sa deuxième victoire des JP.

«C’est complètement fou. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver. Je n’ai que 17 ans et ce sont mes premiers Paralympiques, a déclaré l’athlète de Salmon Arm, en Colombie-Britannique. La différence (samedi) a été la double poussée. Je me suis dit que je devais faire comme si je donnais des coups de coude à mon grand frère.»

Emily Young s’est jointe à Wilkie sur le podium après avoir pris la troisième place. Il s’agit du deuxième podium double du Canada à Pyeongchang, après les première et troisième places de Mollie Jepsen et Alana Ramsay du super combiné.

Mark Arendz a ajouté une autre médaille à sa fructueuse récolte en Corée du Sud, celle de bronze au 10 km en ski de fond. L’athlète de 28 ans a gagné un total remarquable de cinq médailles à ces Jeux paralympiques, une d’or, une d’argent et trois de bronze, soit le plus grand nombre de médailles qu’aucun autre Canadien à ces Jeux. Il a d’ailleurs été nommé porte-drapeau du Canada en vue de la cérémonie de clôture.

La dernière médaille de bronze du Canada a été obtenue par l’équipe de curling en fauteuil roulant, grâce à sa victoire par 5-3 contre la Corée du Sud. Le capitaine Mark Ideson, Ina Forrest, Dennis Thiessen et Marie Wright n’ont jamais tiré de l’arrière pendant le match, ayant pris une avance de 2-0 dès le premier bout.

Le Canada a maintenant une médaille de chaque édition des Jeux paralympiques d’hiver en curling en fauteuil roulant depuis les débuts de cette discipline en 2006, soit trois médailles d’or et une de bronze. Il s’agit de la troisième médaille paralympique de Forrest et de la deuxième pour Ideson et Thiessen. Il s’agissait des premiers Jeux paralympiques de Wright et du remplaçant James Annseuw.

«Je suis très fier. Nous nous sommes placés en bonne position pour défendre notre médaille d’or, et nous avons joué avec coeur (vendredi), a déclaré Ideson. Cela ne s’est pas passé comme on le voulait, mais (samedi), nous avons joué les uns pour les autres, et nous avons joué pour le Canada.»

Finalement, en ski para-alpin, le meilleur résultat canadien a été la quatrième place obtenue par Mac Marcoux et son guide Jack Leitch au slalom masculin.

Lors de la dernière journée de compétitions, dimanche, le Canada sera assuré d’ajouter une médaille à sa récolte, puisque l’équipe de parahockey disputera la grande finale aux États-Unis. Les femmes disputeront le slalom en ski para-alpin, tandis que les relais couronneront les compétitions de ski de fond.