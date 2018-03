ORLANDO, Fla. — Henrik Stenson en a fait juste assez pour signer une carte de 71 (moins-1) et se hisser en tête du Tournoi sur invitations Arnold Palmer.

Stenson a alterné entre les oiselets et les bogueys à l’occasion d’un après-midi plutôt chaud, et il abordera la ronde finale avec une avance d’un coup pour la deuxième fois en quatre ans à Bay Hill — où il n’a jamais gagné. La différence, c’est qu’il a maintenant beaucoup plus de golfeurs à ses trousses que seul Bryson DeChambeau (72).

Rory McIlroy a réussi deux oiselets lors de ses trois derniers trous pour un score de 67, et il accuse un déficit de deux coups sur le Suédois. L’Anglais Justin Rose a lui aussi complété le parcours en 67 coups, et il est à trois de Stenson.

Tiger Woods peut toujours espérer l’emporter dimanche. L’Américain a de nouveau joué de façon agressive, notamment au 16e trou, une normale-5, pour mettre la table pour un oiselet. Il a ensuite calé un coup roulé de 12 pieds pour un autre oiselet au 18e, en route vers une ronde de 69. Il est à cinq coups du meneur.

Pour sa part, Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a joué la normale (72) pour se retrouver à égalité en 51e position à 11 coups de Stenson.