CALGARY — Contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt cette semaine, le conseil municipal de Calgary s’est rétracté à la suite de la diffusion d’informations selon lesquelles les gouvernements provincial et fédéral seraient prêts à appuyer la candidature de Calgary pour l’obtention des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2026, précisant samedi qu’aucune entente formelle n’avait été conclue.

Vendredi, des documents rendus publics par la ville albertaine avaient révélé que le gouvernement fédéral offrirait 10,5 millions $ et celui de l’Alberta 10 millions $ pour les coûts de dépôt d’une candidature, qui sont estimés à 30 millions $.

Or, le conseil municipal a indiqué samedi par voie de communiqué que les informations selon lesquelles les gouvernements de l’Alberta et du Canada avaient accepté de contribuer étaient fausses.

«La version du rapport qui a été mise en ligne était une version qui avait été préparée dans l’espoir de recevoir une approbation de financement officielle avant la réunion stratégique du conseil de la semaine prochaine, pouvait-on lire dans le communiqué. Elle a été publiée par erreur.»

Le conseil municipal doit discuter d’une éventuelle candidature lors d’une rencontre stratégique qui aura lieu mercredi prochain.

L’administration municipale recommandera notamment que le conseil fonde une société de soumission officielle, et que les fonds soient rendus disponibles pour le dépôt de la candidature.

Le maire de Calgary Naheed Nenshi a répété à maintes reprises que le dépôt d’une candidature ne serait envisageable sans l’appui financier des gouvernements provincial et fédéral.

Calgary a organisé les Jeux olympiques d’hiver de 1988.

Le Comité international olympique invitera les villes à soumettre leur candidature pour 2026 en octobre, et la date limite pour le faire a été établie à janvier 2019. La ville gagnante sera dévoilée en septembre 2019.