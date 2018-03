FONTANA, Calif. — Joey Logano a signé sa première victoire de la saison en série Xfinity NASCAR à Fontana samedi, après avoir remporté son duel contre Justin Allgaier.

Logano a du même coup obtenu sa 29e victoire en carrière dans cette série, et sa troisième à l’Auto Club Speedway. Il s’agissait également de la première victoire de l’équipe Penske Ford sur cette piste, qui a été construite il y a 21 ans à l’est de Los Angeles — l’instigateur du projet fut le propriétaire de l’écurie Roger Penske.

De nombreux incidents ont ponctué cette course, et en conséquence la gestion des pneus et des relances s’est révélée cruciale. Logano a cependant dominé ses adversaires dans la plupart des moments déterminants.

Logano n’avait pas gagné depuis sa victoire en Coupe Sprint à Richmond le printemps dernier.

Le détenteur de la position de tête au départ, Christopher Bell, est venu de l’arrière et a terminé troisième. Austin Dillon a abouti au pied du podium, et Daniel Hemric a complété le top-5.