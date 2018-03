Le médaillé olympique Andre De Grasse s’est retiré des prochains Jeux du Commonwealth.

Le sprinter canadien a déclaré par voie de communiqué qu’il prévoit s’absenter des jeux «afin d’être mieux préparé pour une saison complète à l’extérieur», après avoir récupéré d’une blessure aux muscles ischio-jambiers qui a mis un terme à sa campagne en 2017.

L’athlète âgé de 23 ans, originaire de Markham, en Ontario, a assuré que sa blessure était complètement guérie et qu’il était à 100 pour cent, mais a ajouté qu’il n’était tout simplement pas là où il aimerait être à ce stade-ci de la saison au niveau de la forme physique.

«Selon moi, les Jeux du Commonwealth constituaient une belle vitrine pour étaler mon talent devant mes nombreux partisans en Australie. Je ne voulais pas y aller à moins d’être à mon meilleur, et pour cette raison j’ai pris la décision de me retirer des jeux. Mon équipe et moi avons la certitude que c’est la meilleure décision à long terme», a dit De Grasse.

De Grasse, médaillé d’argent au 200 m et médaillé de bronze au 100 m aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, prévoit commencer sa saison extérieure avec le 100 m aux Drake Relays à la fin du mois d’avril, avant de se concentrer sur les épreuves de la Ligue de Diamant de l’IAAF ainsi que les championnats d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes d’athlétisme qui auront lieu à Toronto.

De Grasse s’était aussi signalé avec une médaille de bronze au relais 4×100 m aux Jeux de Rio.

Les Jeux du Commonwealth se dérouleront à Gold Coast City, en Australie, à compter du 4 avril.