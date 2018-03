SAINT-LOUIS — Vladimir Tarasenko a quitté la rencontre entre les Blues de St. Louis et les Rangers de New York samedi soir en raison d’une blessure au haut du corps, et en conséquence il ne reviendra pas au jeu.

Tarasenko a joué sept minutes et 53 secondes en première période et a quitté la patinoire après sa dernière présence de l’engagement, sans avoir montré le moindre signe de douleur.

Il n’était pas de retour au banc des Blues au début de la deuxième période.

Les Rangers menaient 3-2 contre les Blues après 40 minutes de jeu.