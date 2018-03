COLUMBUS, Ohio — Markus Nutivaara a touché la cible en avantage numérique en deuxième période, Sergei Bobrovsky a repoussé 22 tirs et les Blue Jackets de Columbus ont battu les Sénateurs d’Ottawa 2-1, samedi soir.

Boone Jenner a également sonné la charge — son troisième but en autant de matchs — pour les Blue Jackets, qui ont signé un septième gain consécutif et qui pointent au premier rang donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est avec 83 points, à égalité avec les Flyers de Philadelphie et un point devant les Devils du New Jersey.

Alexandre Burrows a enfilé son cinquième but de la saison, tandis que Mike Condon a stoppé 33 lancers pour les Sénateurs, qui ont brisé leur séquence de trois victoires.

Burrows a donné les devants 1-0 aux Sénateurs lorsqu’il a envoyé une rondelle bondissante derrière Bobrovsky après 12 minutes en première période. Jenner a par la suite nivelé la marque lorsqu’il a hissé la rondelle par-dessus l’épaule de Condon.

Profitant de l’avantage d’un joueur, Nutivaara a brisé l’égalité grâce à un tir frappé de la pointe, propulsant les Blue Jackets vers la victoire.

Nutivaara et Ryan Murray ont bloqué des tirs dans la dernière minute de jeu pour préserver leur avance, alors que les Sénateurs avaient retiré leur gardien.